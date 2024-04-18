«Астон Вилла» не выходила в полуфинал еврокубка более 40 лет

Бирмингемская «Астон Вилла» вечером четверга пробилась в полуфинал Лиги конференций УЕФА. «Вилланы» в серии пенальти обыграли «Лилль» (4:3) по итогу ничьей по сумме двух противостояний (3:3).

Любопытно, что в последний раз на данный момент «Вилла» играла в полуфинале еврокубка аж в сезоне 1981/82 – 42 года назад. Тогда бирмингемцы попали в финал Кубка чемпионов и выиграли его, одолев 25 мая 1982 году «Баварию» с минимальным счётом.

С тех пор бирмингемцы максимально доходили до четвертьфинала еврокубка, в котором участвовали.

Больше подробностей о трудовой победе «Астон Виллы» - здесь.