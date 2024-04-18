«Астон Вилла» только в серии пенальти прошла «Лилль»

В ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций «Лилль» принимал «Астон Виллу» с надеждой отыграться за 1:2 недельной давности. В начале встречи Габриэль Гудмундссон умчался в отрыв по левому краю и точно прострелил в штрафную, а Юсуф Языджи ударом в касание открыл счет. Бенжамин Андре едва не удвоил перевес хозяев, но его удар головой после подачи со штрафного все же был парирован. Ответ гостей - Мэтти Кэш получил проникающий пас и не сумел пробить кипера.

Только начался второй тайм, как Языджи оказался сам у ворот и не попал в дальний угол. Андре все же добился своего, после корнера прицельно пробил головой - 2:0. Английская команда ушла от немедленного вылета в конце основного времени - голкипер ошибся на выходе, а Кэш расстрелял ворота - 2:1, овертайм.

Леон Бэйли опасно пробивал, и вратарь парировал перед собой, но лежа справился с добиванием Люка Диня.

Серия пенальти лучше далась гостям - 4:3.

В следующем раунде «Астон Вилла» сыграет против «Олимпиакоса» или «Фенербахче».