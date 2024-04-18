«Астон Вилла» только в серии пенальти прошла «Лилль»

В ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций «Лилль» принимал «Астон Виллу» с надеждой отыграться за 1:2 недельной давности. В начале встречи Габриэль Гудмундссон умчался в отрыв по левому краю и точно прострелил в штрафную, а Юсуф Языджи ударом в касание открыл счет. Бенжамин Андре едва не удвоил перевес хозяев, но его удар головой после подачи со штрафного все же был парирован. Ответ гостей - Мэтти Кэш получил проникающий пас и не сумел пробить кипера.
Только начался второй тайм, как Языджи оказался сам у ворот и не попал в дальний угол. Андре все же добился своего, после корнера прицельно пробил головой - 2:0. Английская команда ушла от немедленного вылета в конце основного времени - голкипер ошибся на выходе, а Кэш расстрелял ворота - 2:1, овертайм.
Леон Бэйли опасно пробивал, и вратарь парировал перед собой, но лежа справился с добиванием Люка Диня.
Серия пенальти лучше далась гостям - 4:3.
В следующем раунде «Астон Вилла» сыграет против «Олимпиакоса» или «Фенербахче».
|Лилль
2:1
(пен. 3:4)
|Астон Вилла
|(1:0) Языджи Юсуф15'
|(2:0) Андре Бенжамин68'
|87'Кэш Мэтти (2:1)
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