Защитник «Ромы» о финале Лиги конференций: Мы знаем, что нужно сделать для победы

Итальянский защитник «Ромы» Джанлука Манчини в разговоре с журналистами оценил шансы римской команды на победу в финале Лиги конференций.

Манчини сказал, что для него этот финал является особенным моментом, так как он не так часто играет в подобных матчах. Защитник отметил, что шансы на победу у обеих команд примерно одинаковые, но футболисты римского клуба знают, что нужно сделать для того, чтобы победить.

Напомним, что финальная встреча между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени. Матч пройдёт в Тиране.