Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Моуринью рассказал о планах на будущее после триумфа «Ромы» в Лиге конференций

26 Мая 2022 • 01:25 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поведал о своих профессиональных планах на ближайшее будущее.

«Я остаюсь в «Роме», даже если поступит какое-то предложение. Я хочу продолжить свою работу здесь, и сейчас нам нужно понять, какие цели ставят владельцы на новый сезон, – рассказывает Моуринью в интервью Sky Sport. – Нам предстоит определить направление дальнейшего развития, чтобы мы могли продолжить эту историю.

Я чувствую себя частью «Ромы». Я также считаю себя болельщиком «Интера», я без ума от «Реала», но, при всём уважении к моим предыдущим клубам, я на 100% ощущаю себя римлянином», – отметил португалец после минимальной победы в финале Лиги конференций над «Фейеноордом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Рома 1:0 Фейеноорд
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Мая
01:53 · Лига конференций УЕФА
Пеллегрини: «Мы - настоящая команда»
01:37 · Лига конференций УЕФА
Между первым и нынешним евро-трофеем Моуринью прошли 19 лет - больше лишь у Алекса Фергюсона
01:29 · Лига конференций УЕФА
Смоллинг: «Это очень многое значит для «Ромы»
01:25 · Лига конференций УЕФА
Моуринью рассказал о планах на будущее после триумфа «Ромы» в Лиге конференций
01:24 · Лига конференций УЕФА
Абрахам: «Выиграл трофей в первый сезон»
01:14 · Лига конференций УЕФА
Моуринью прокомментировал победу в Лиге конференций с «Ромой»
01:00 · Лига конференций УЕФА
«Порту» поздравил Моуринью
00:52 · Италия. Серия А
«Рома» Моуринью – первый победитель еврокубка из Италии после «Интера» Моуринью
00:42 · Лига конференций УЕФА
«Рома» выиграла свой первый международный турнир более чем за 60 лет
00:30 · Россия. Премьер-лига
Президент УЕФА: «Не уверен, что российские клубы смогут вернуться в еврокубки»
00:14 · Лига конференций УЕФА
Моуринью – второй в истории тренер с 5 еврокубковыми трофеями 1
25 Мая
22:57 · Лига конференций УЕФА
Как Дзаньоло открыл счёт в матче с «Фейеноордом» - видео
22:54 · Италия. Серия А
Дзаньоло стал самым молодым итальянцем, забившим в финале крупного европейского турнира после Дель Пьеро
22:41 · Лига конференций УЕФА
Дзаньоло вывел «Рому» вперёд в финале Лиги конференций
22:27 · Лига конференций УЕФА
Мхитарян заменён в финале Лиги конференций из-за травмы
Все новости
Рекомендуем