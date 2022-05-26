Моуринью рассказал о планах на будущее после триумфа «Ромы» в Лиге конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поведал о своих профессиональных планах на ближайшее будущее.

«Я остаюсь в «Роме», даже если поступит какое-то предложение. Я хочу продолжить свою работу здесь, и сейчас нам нужно понять, какие цели ставят владельцы на новый сезон, – рассказывает Моуринью в интервью Sky Sport. – Нам предстоит определить направление дальнейшего развития, чтобы мы могли продолжить эту историю.

Я чувствую себя частью «Ромы». Я также считаю себя болельщиком «Интера», я без ума от «Реала», но, при всём уважении к моим предыдущим клубам, я на 100% ощущаю себя римлянином», – отметил португалец после минимальной победы в финале Лиги конференций над «Фейеноордом».