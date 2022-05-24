Мхитарян должен сыграть в финале Лиги конференций с «Фейеноордом»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян возобновил тренировки командой и теперь должен принять участие в финале Лиги конференций против «Фейеноорда», который пройдёт завтра в 22:00 по московскому времени в Тиране.

Напомним, что летом у армянского полузащитника истекает контракт с «Ромой». В приглашении футболиста на правах свободного агента заинтересован миланский «Интер», который был бы непрочь заполучить опытного хавбека в свой состав.

Завтрашний финал для «Ромы» станет первым с 2008 года. Главный тренер клуба Жозе Моуринью побеждал в каждом из четырёх еврокубковых финалов, в которых принимал участие.