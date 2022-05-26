Экс-игрок сборной Англии: Тотти не сумел выиграть еврокубок, а этой «Роме» удалось сделать это

Бывший полузащитник «Челси» и английской сборной Джо Коул поделился с журналистами своим мнением по поводу победы «Ромы» в финале Лиги конференций.

Коул сказал, что легендарный Франческо Тотти так и не сумел выиграть с римским клубом еврокубок, а вот этому составу «Ромы» удалось сделать это. Экс-игрок отметил, что его очень впечатлила самоотдача защитников «волков». Англичанин добавил, что когда он видит подобное, то сам снова хочет играть в футбол.

Напомним, что в финале римский клуб под руководством Жозе Моуринью минимально переиграл голландский «Фейеноорд» со счётом 1:0.