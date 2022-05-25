Мхитарян заменён в финале Лиги конференций из-за травмы

Для полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна финал завершился, едва начавшись.

33-летний футболист вышел в стартовом составе в финальном поединке Лиги конференций против нидерландского «Фейеноорда», но уже на 17-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы. Жозе Моуринью заменил Мхитаряна на португальца Сержиу Оливейру. На момент перестановки команды не успели открыть счёт.

Сегодняшний матч – 43-й по счёту для Генриха Мхитаряна во всех турнирах текущего сезона. В активе опытного хавбека 5 забитых мячей и 9 результативных передач.