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Лига конференций

Мхитарян заменён в финале Лиги конференций из-за травмы

25 Мая 2022 • 22:27 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
2-й тайм

Для полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна финал завершился, едва начавшись.

33-летний футболист вышел в стартовом составе в финальном поединке Лиги конференций против нидерландского «Фейеноорда», но уже на 17-й минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы. Жозе Моуринью заменил Мхитаряна на португальца Сержиу Оливейру. На момент перестановки команды не успели открыть счёт.

Сегодняшний матч – 43-й по счёту для Генриха Мхитаряна во всех турнирах текущего сезона. В активе опытного хавбека 5 забитых мячей и 9 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фейеноорд Генрих Мхитарян Сержиу Оливейра
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РОМА ФЕЙЕНООРД
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Идет 64 минута Рома 1:0 Фейеноорд 2.04 3.60 3.70
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