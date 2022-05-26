«Интер» поздравил Моуринью с победой в Лиге конференций

Представители миланского «Интера» поздравили тренера «Ромы» Жозе Моуринью с победой в Лиге конференций.

Бывшая команда португальского специалиста поздравила тренера и «Рому» с победой в Лиге конференций. Миланский клуб отметил, что победа в любом еврокубке всегда особенная. До этого наставника с победой в турнире также поздравила пресс-служба «Порту». Напомним, что вместе с «Порту» и «Интером» Жозе Моуринью побеждал в Лиге чемпионов.

В финале Лиги конференций римская команда под шефством Моуринью минимально расправилась с голландским «Фейеноордом» благодаря точному удару Николо Дзаньолы.