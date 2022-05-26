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Лига конференций

«Интер» поздравил Моуринью с победой в Лиге конференций

26 Мая 2022 • 10:09 Комментировать
Рома
1:0
Фейеноорд
окончен

Представители миланского «Интера» поздравили тренера «Ромы» Жозе Моуринью с победой в Лиге конференций.

Бывшая команда португальского специалиста поздравила тренера и «Рому» с победой в Лиге конференций. Миланский клуб отметил, что победа в любом еврокубке всегда особенная. До этого наставника с победой в турнире также поздравила пресс-служба «Порту». Напомним, что вместе с «Порту» и «Интером» Жозе Моуринью побеждал в Лиге чемпионов.

В финале Лиги конференций римская команда под шефством Моуринью минимально расправилась с голландским «Фейеноордом» благодаря точному удару Николо Дзаньолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Жозе Моуринью Лига конференций
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