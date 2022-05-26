Колыванов считает, что финал Лиги конференций был скучным

Бывший наставник «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов высказался по поводу финала Лиги конференций, в котором встречались «Рома» и «Фейеноорд».

Колыванов сказал «Чемпионату», что в финале играли две команды, где не было ярких футболистов. Тренер отметил, что игра получилась скучной, так как у Моуринью вообще все команды всегда заточены на результат, а качество футбола для португальского тренера идёт на втором месте. Российский специалист добавил, что поединок не оставил ярких впечатлений.

Напомним, что в финале Лиги конференций «Рома» минимально обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0.