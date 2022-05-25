Полицейские получили травмы из-за драки между фанатами «Ромы» и «Фейеноорда»

Десять полицейских получили различные травмы после массовой драки между болельщиками «Ромы» и «Фейеноорда».

По информации AFP, в трёх районах албанского города Тирана, где сегодня должен пройти финал Лиги конференций, были зарегистрированы массовые драки между фанатами «Ромы» и «Фейеноорда». Полиция в итоге задержала больше 60 человек. Стоит отметить, что из-за этих столкновений травмы получили десять сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что финальный поединок Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.