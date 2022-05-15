Моуринью поставил победу в Лиге конференций выше чемпионства в Серии А

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о вероятной победе своей команды в Лиге конференций.

В финале третьего по значимости еврокубка «Роме» предстоит встретиться с нидерландским «Фейеноордом». Матч пройдёт 25 мая.

По словам португальского специалиста, победа в Лиге конференций будет значить для «Ромы» больше, чем золото Серии А для «Интера» или «Милана»: «Если это произойдёт, думаю, с эмоциональной точки зрения это будет значить для людей гораздо больше, чем Скудетто «Интера» или «Милана», – заявил Моуринью после сегодняшнего матча с «Венецией» (1:1).

«Рома» занимает шестую позицию в Серии А за тур до завершения чемпионата, однако может оказаться на восьмой строчке, если «Фиорентина» и «Аталанта» добьются нужного результата в своих поединках.