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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью поставил победу в Лиге конференций выше чемпионства в Серии А

15 Мая 2022 • 02:08 Комментировать (1)
Рома
1:1
Венеция
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о вероятной победе своей команды в Лиге конференций.

В финале третьего по значимости еврокубка «Роме» предстоит встретиться с нидерландским «Фейеноордом». Матч пройдёт 25 мая.

По словам португальского специалиста, победа в Лиге конференций будет значить для «Ромы» больше, чем золото Серии А для «Интера» или «Милана»: «Если это произойдёт, думаю, с эмоциональной точки зрения это будет значить для людей гораздо больше, чем Скудетто «Интера» или «Милана», – заявил Моуринью после сегодняшнего матча с «Венецией» (1:1).

«Рома» занимает шестую позицию в Серии А за тур до завершения чемпионата, однако может оказаться на восьмой строчке, если «Фиорентина» и «Аталанта» добьются нужного результата в своих поединках.

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окончен Рома 1:1 Венеция 1.22 6.50 13.00
15.05  13:30 Болонья ... Сассуоло 2.85 3.05 2.75
15.05  16:00 Наполи ... Дженоа 1.32 5.60 9.40
15.05  19:00 Милан ... Аталанта 1.93 3.85 3.85
15.05  21:45 Кальяри ... Интер Милан 6.20 4.80 1.50
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