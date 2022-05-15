«Рома» повторила антирекорд по безголевым ударам

«Рома» обстреляла «Венецию», но была вынуждена довольствоваться лишь ничьей (1:1).

Римляне пропустили быстрый гол от аутсайдера чемпионата, досрочно вылетевшего в Серию Б. Команда Жозе Моуринью провела в большинстве весь второй тайм, но сравняла счёт только на 76-й минуте, забив лишь с 32-й попытки поразить ворота соперников.

За последние 17 лет только однажды в рамках Серии А «Рома» не смогла реализовать более 30 ударов подряд за один матч, информирует Opta. Это произошло 5 января 2020 года против «Торино».

В общей сложности по воротам «Венеции» сегодня было нанесено 46 ударов, из которых 16 – в створ и 3 – в каркас. Однако голкипер Ники Мяенпяя ограничился лишь одним пропущенным мячом.