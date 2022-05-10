Моуринью о «Челси»: «Этот клуб всегда будет жить»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о нынешней ситуации в «Челси», который сейчас переживает смену владельца. Из-за санкций правительства Великобритании лондонский клуб пока не может покупать и продавать игроков.

«Этот клуб всегда будет жить. И мой дом всегда будет находиться в 200 метрах от стадиона, и я хочу и дальше слышать звуки счастья и успеха, и я уверен, что именно так всё и будет», – сказал Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, что Жозе Моуринью дважды возглавлял «Челси»: сперва с 2004 по 2007 год, а затем с 2013 по 2015 год. За эти периоды португалец выиграл для клуба три чемпионских титула АПЛ, три Кубка лиги и один Кубок Англии.