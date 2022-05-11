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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти: «Уверен, «Рома» сделает всё, чтобы Моуринью был счастлив»

11 Мая 2022 • 13:38 Комментировать
Рома
...
Венеция
1.25 6.00 11.00
14.05 21:45

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти выразил надежду на то, что летом нынешнего года клуб приобретет нужных игроков для главного тренера команды Жозе Моуринью, которого считает одним из лучших тренеров мира.  

«Уверен, клуб сделает всё, чтобы он был счастлив, приобретя для него подходящих футболистов. «Рома» должна становиться лучше с каждым годом», — приводит слова Тотти Football Italia.

За два тура до конца нынешнего розыгрыша чемпионата Италии римляне располагаются на шестом месте в турнирной таблице Серии А. Моуринью возглавляет «Рому» с мая прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Франческо Тотти
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