Моуринью мечтает увидеть Дугласа Луиса в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью определился с приоритетным вариантом на усиление позиции центрального полузащитника. Согласно сообщениям журналиста Николо Скира, португалец мечтает увидеть в своей команде Дугласа Луиса из «Астон Виллы».

Нынешний контракт Дугласа Луиса с «Астон Виллой» истекает по окончанию следующего сезона. Моуринью намерен воспользоваться этой ситуацией, несмотря на конкуренцию со стороны многих других топ-клубов.

Напомним, что Луиса ранее связывали с возможным переходом в «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игрок уже пару лет регулярно вызывается в сборную Бразилии.