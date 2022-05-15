Моуринью рассказал о главной проблеме «Ромы» в текущем сезоне

Жозе Моуринью считает, что его команда могла гораздо успешнее выступить в Серии А, если бы подтянула один игровой аспект.

«Оглядываясь назад, мы можем сказать, что у нас был очень низкий процент реализованных моментов. Реализуй мы на пять-шесть шансов больше, сейчас мы имели бы гораздо больше набранных очков. Вот в чём нам нужно прибавить в следующем сезоне», – признался Моуринью.

На подобные рассуждения португальца натолкнул сегодняшний матч против «Венеции», где «Рома» пробила по воротам досрочно вылетевшего аутсайдера 46 раз и трижды угодила в каркас, но не смогла вырвать победу в большинстве (1:1).

«Мы отдали всё и заслужили победу. Очевидно, что игра в большинстве позволяет доминировать ещё более явно, но «Венеция» – команда настоящих профессионалов. Надеюсь снова увидеть их в Серии А в скором времени», – сказал наставник «Ромы».