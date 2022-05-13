Земан не впечатлён успехами Моуринью

Один из культовых тренеров итальянского чемпионата, чешский специалист Зденек Земан не впечатлен успехами португальского специалиста Жозе Моуринью, который вывел «Рому» в финал европейского турнира впервые более чем за тридцать лет. Земан напомнил, что речь идет о наименее престижном турнире в европейском футболе. Напомним, что «Рома» пробилась в финал Лиги конференций и сыграет там с нидерландским «Фейеноордом».

- Успех Моуринью? Он, скорее, показывает, сколь низок уровень этого турнира. В Серии А лучше всего работает Винченцо Итальяно, он нравится мне намного больше, чем Моуринью, - заявил Земан в интервью Radio Rai 1.