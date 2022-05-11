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Чемпионат Италии. Серия А

«Он - победитель!» - Моуринью заручился поддержкой «римского принца»

11 Мая 2022 • 06:43 Комментировать
Рома
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Венеция
1.25 6.00 11.00
14.05 21:45

Бывшие футболисты и поклонники «Ромы» считают сезон для своего любимого клуба вполне удачным - «Рома» выдала беспроигрышную серию из 13 матчей в чемпионате Италии, а также вышла в финал Лиги конференций. Джузеппе Джаннини, легендарный бывший футболист «Ромы», прозванный в свое время «принцем» за манеру игры, доволен работой Жозе Муоринью.

- Он все делает хорошо. Это твердый, прямой человек, а руководству «Ромы» нравятся такие люди. Он победитель, выиграл дерби, он нашел общий язык с сообществом, с тифози, завоевал их доверие, - цитирует Джаннини Laroma24.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Джузеппе Джаннини
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