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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» повторила собственный рекорд по попаданиям в каркас

14 Мая 2022 • 23:22 Комментировать
Рома
1:1
Венеция
окончен

Итальянская «Рома» проводит не самый удачный день в своей истории.

В матче против «Венеции» команда Жозе Моуринью трижды угодила в каркас чужих ворот менее чем за 60 минут игры. По информации Opta, это наивысший показатель для римлян за всю историю ведения подобных статистических подсчётов (с сезона 2004/05).

«Венеция», досрочно лишившаяся шансов на сохранение прописки в Серии А, неожиданно открыла счёт в Риме уже на первой минуте. Хозяева поля принялись обстреливать ворота соперников, за неполную игру нанеся 30 ударов. Брайан Кристанте и Лоренцо Пеллегрини (дважды) сотрясли каркас. Примечательно также, что с 32-й минуты «Венеция» играет в меньшинстве.

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Рома Венеция
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окончен Эмполи 1:1 Салернитана 3.20 3.80 2.10
окончен Удинезе 2:3 Специя 1.85 3.80 4.15
окончен Верона 0:1 Торино 2.30 3.45 3.10
окончен Рома 1:1 Венеция 1.22 6.50 13.00
15.05  13:30 Болонья ... Сассуоло 2.85 3.05 2.75
15.05  16:00 Наполи ... Дженоа 1.32 5.60 9.40
15.05  19:00 Милан ... Аталанта 1.93 3.85 3.85
15.05  21:45 Кальяри ... Интер Милан 6.20 4.80 1.50
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