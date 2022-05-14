«Рома» повторила собственный рекорд по попаданиям в каркас

Итальянская «Рома» проводит не самый удачный день в своей истории.

В матче против «Венеции» команда Жозе Моуринью трижды угодила в каркас чужих ворот менее чем за 60 минут игры. По информации Opta, это наивысший показатель для римлян за всю историю ведения подобных статистических подсчётов (с сезона 2004/05).

«Венеция», досрочно лишившаяся шансов на сохранение прописки в Серии А, неожиданно открыла счёт в Риме уже на первой минуте. Хозяева поля принялись обстреливать ворота соперников, за неполную игру нанеся 30 ударов. Брайан Кристанте и Лоренцо Пеллегрини (дважды) сотрясли каркас. Примечательно также, что с 32-й минуты «Венеция» играет в меньшинстве.