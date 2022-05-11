Моуринью высказался о своём будущем в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своём будущем в итальянском клубе.

Португальский наставник заверил, что не покинет команду по окончании нынешнего сезона.

«У меня ещё два года по контракту. Всё спокойно, стабильно. Я не ищу перемен. Не покину клуб на второй сезон работы, не могу так поступить», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, португалец возглавил «Рому» в мае прошлого года. За два тура до конца текущего розыгрыша чемпионата Италии римский клуб располагается на шестой строчке турнирной таблицы Серии А. Также подопечные Моуринью смогли выйти в финал Лиги конференций, где 25 мая встретятся с голландским «Фейеноордом».