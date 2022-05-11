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Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Фиорентины» Джо Бароне: «Не понимаю, зачем Моуринью создаёт все эти споры»

11 Мая 2022 • 19:02 Комментировать
Рома
...
Венеция
1.25 6.00 11.00
14.05 21:45

Спортивный директор «Фиорентины» Джо Бароне раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который пожаловался на судью после недавнего матча с «фиалками» в рамках чемпионата Италии.

«Это был пенальти, и мы все это видели. Мы сыграли отлично и заслужили победить в том матче. Не понимаю, зачем Моуринью создаёт все эти споры на ровном месте. Он делает это даже тогда, когда всё очевидно», – цитирует Бароне Tuttomercato.

Напомним, что в понедельник «Фиорентина» минимально обыграла у себя дома «Рому» со счётом 1:0 благодаря голу, который был забит в первом тайме с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фиорентина Жозе Моуринью Джо Бароне
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