Директор «Фиорентины» Джо Бароне: «Не понимаю, зачем Моуринью создаёт все эти споры»

Спортивный директор «Фиорентины» Джо Бароне раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который пожаловался на судью после недавнего матча с «фиалками» в рамках чемпионата Италии.

«Это был пенальти, и мы все это видели. Мы сыграли отлично и заслужили победить в том матче. Не понимаю, зачем Моуринью создаёт все эти споры на ровном месте. Он делает это даже тогда, когда всё очевидно», – цитирует Бароне Tuttomercato.

Напомним, что в понедельник «Фиорентина» минимально обыграла у себя дома «Рому» со счётом 1:0 благодаря голу, который был забит в первом тайме с пенальти.