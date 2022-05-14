«Венеция» отобрала очки у «Ромы», проведя час в меньшинстве, но всё равно вылетела в Серию В

Сражающаяся за еврокубки «Рома» в 37-м туре Серии А играла против «Венеции», последней команды турнира. Уже на первой минуте аутсайдеры нанесли один из двух своих ударов по воротам и повели. «Волки» мало что смогли сделать, даже проведя около часа в большинстве. 28 попыток поразить ворота, и только на 76-й минуте Элдор Шомуродов счет сравнял - 1:1.
«Рома» шестая. Но в одном очке позади «Аталанта» с «Фиорентиной». «Венеция» официально становится первой вылетевшей командой.
Протокол игры
|1'Окереке Давид (0:1)
|(1:1) Шомуродов Элдор76'
Патрисиу Руй•Ибаньес Рожер•Смоллинг Крис•Кумбулла Мараш 46' (Карсдорп Рик ( 46') •Мэйтленд-Найлс Эйнсли 46' (Залевски Никола ( 46') •Кристанте Бриан•Верету Жордан 60' (Шомуродов Элдор ( 60') •Спинаццола Леонардо 39' 46' (Эль-Шаарави Стефан ( 46') •Перес Карлес 83' (Вольпато Кристиан ( 83') •Пеллегрини Лоренцо • 68'Абрахам Тэмми
Маенпяя Ники•Ампаду Этан • 79'Кальдара Маттиа•Чеккарони Пьетро•Матею Алеш 66' (Свобода Михаэль ( 66') •Чрнигой Домен 80' (Йонсен Деннис ( 80') •Вакка Антонио 26' 28' (Фьордилино Лука ( 28') •Хапс Ридгесиано•Араму Маттиа 66' (Перец Дор ( 66' ) • 87'Кийине Софиан 18' • 32'Окереке Давид 61' 80' (Эбюэхи Тайронн ( 80')
14 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).