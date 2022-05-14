«Венеция» отобрала очки у «Ромы», проведя час в меньшинстве, но всё равно вылетела в Серию В

Сражающаяся за еврокубки «Рома» в 37-м туре Серии А играла против «Венеции», последней команды турнира. Уже на первой минуте аутсайдеры нанесли один из двух своих ударов по воротам и повели. «Волки» мало что смогли сделать, даже проведя около часа в большинстве. 28 попыток поразить ворота, и только на 76-й минуте Элдор Шомуродов счет сравнял - 1:1.

«Рома» шестая. Но в одном очке позади «Аталанта» с «Фиорентиной». «Венеция» официально становится первой вылетевшей командой.