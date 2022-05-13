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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Мы устали от судейских ошибок»

13 Мая 2022 • 18:41 Комментировать (1)
Рома
...
Венеция
1.25 6.30 11.00
14.05 21:45

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью вновь выступил с критикой судей чемпионата Италии. Португалец заявил, что его команда уже устала от того, что арбитров отстраняют после матчей с участием «Ромы».

«Мы уже устали от судейских ошибок. Мы устали от того, что каждый раз после матча «Ромы» судей отстраняют. Отстранение значит, что люди поняли ошибку, но разве это может вернуть нам очки?», – заявил Моуринью на своей пресс-конференции.

Напомним, что главный арбитр матча между «Фиорентиной» и «Ромой» недавно был отстранён на несколько матчей из-за ошибочно назначенного пенальти в ворота римского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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