Кумбулла травмировал Моуринью на тренировке

Центральный защитник «Ромы» Мараш Кумбулла на сегодняшней тренировке травмировал главного тренера римлян Жозе Моуринью. Игрок сборной Албании случайно задел португальца по ноге, когда пытался вернуться в оборону.

Перед тем, как стало известно о том, что Моуринью травмировал Кумбулла, болельщики «Ромы» подумали, что в произошедшем виноват защитник Рик Карсдорп. Позже Моуринью выпустил пост в социальных сетях, где написал: «После того, как болельщики подумали на Карсдорпа, я должен сказать, что это был Кумбулла».

Напомним, что Кумбулла проводит нынешний сезон за «Рому» на правах аренды из «Вероны».