«Рома» в ближайшее время предложит новый контракт Дзаньоло

«Рома» пытается удержать в своих рядах Николо Дзаньоло, на которого претендуют итальянские и зарубежные клубы.

Текущий контракт вингера истекает через два года, и римляне хотели бы предложить своему лидеру новый долгосрочный договор. Встреча, на которой стороны обсудят соглашение, может состояться сразу после финала Лиги конференций, сообщает журналист Альфредо Педулла. 22-летний футболист сборной Италии потребует не менее 4 млн евро в год в качестве зарплаты.

В случае неудачного исхода переговоров, согласно источнику, «Рома» будет готова продать Дзаньоло не менее чем за 50 млн евро без учёта бонусов. Главным претендентом на игрока остаётся «Ювентус», также за ситуацией следит «Милан».