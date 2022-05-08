Михайлович о поражении «Венеции»: «Судья назначил недопустимый пенальти»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал драматическое поражение своей команды в матче чемпионата Италии против «Венеции» со счётом 3:4. Серб раскритиковал главного арбитра встречи, который на 78-й минуте назначил пенальти в ворота «Болоньи».

«Мы ужасно начали матч и не были достаточно агрессивными. После этого мы хотя бы смогли достойно отреагировать и перевернуть игру, но затем судья назначил недопустимый пенальти. Медель сначала задел мяч, и только потом дотронулся до ноги Араму», – сказал Михайлович после матча.

Напомним, что Синиша Михайлович сегодня впервые присутствовал на бровке «Болоньи» после успешного курса реабилитации от лейкемии. Проигрывая в счётё 0:2, команда серба смогла забить три гола и на время перевернуть игру, но затем «Венеция» дважды отличилась и отпраздновала победу.