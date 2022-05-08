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Чемпионат Италии. Серия А

Михайлович о поражении «Венеции»: «Судья назначил недопустимый пенальти»

08 Мая 2022 • 18:59 Комментировать
Рома
...
Венеция
14.05 21:45

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал драматическое поражение своей команды в матче чемпионата Италии против «Венеции» со счётом 3:4. Серб раскритиковал главного арбитра встречи, который на 78-й минуте назначил пенальти в ворота «Болоньи».

«Мы ужасно начали матч и не были достаточно агрессивными. После этого мы хотя бы смогли достойно отреагировать и перевернуть игру, но затем судья назначил недопустимый пенальти. Медель сначала задел мяч, и только потом дотронулся до ноги Араму», – сказал Михайлович после матча.

Напомним, что Синиша Михайлович сегодня впервые присутствовал на бровке «Болоньи» после успешного курса реабилитации от лейкемии. Проигрывая в счётё 0:2, команда серба смогла забить три гола и на время перевернуть игру, но затем «Венеция» дважды отличилась и отпраздновала победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Синиша Михайлович Венеция
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окончен Специя 1:3 Аталанта 7.50 2.85 1.77
окончен Венеция 4:3 Болонья 2.95 3.55 2.35
Идет 33 минута Салернитана 0:0 Кальяри 2.55 3.35 2.85
08.05  21:45 Верона ... Милан 4.00 3.80 1.89
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