Экс-игрок сборной Уэльса: «Фейеноорду» в финале просто не повезло

Бывший футболист валлийской сборной Робби Сэвидж рассказал журналистам о том, что думает по поводу финала Лиги конференций.

Сэвидж сказал, что футболисты «Фейеноорда» прекрасно провели второй тайм, но чего-то команде Арне Слота всё же не хватило. Валлиец считает, что голландской команде в финале просто не повезло. Экс-игрок добавил, что стоит отдать должное римлянам, ведь оборона «Ромы» играла просто роскошно.

Напомним, что в финале Лиги конференций команда Жозе Моуринью одержала минимальную победу со счётом 1:0. Голом отметился полузащитник Николо Дзаньоло.