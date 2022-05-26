Канчельскис отметил работу Моуринью в «Роме»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу победы «Ромы» Жозе Моуринью в Лиге конференций.

Канчельскис сказал «Спорт-Экспрессу», что Жозе Моуринью в очередной раз доказал, что он действительно великий тренер, который способен добиться успеха с любой командой. Экс-игрок отметил, что он может только порадоваться за португальского специалиста и его подопечных.

Напомним, что в финале Лиги конференций римский клуб под шефством Моуринью минимально обыграл голландский «Фейеноорд» со счётом 1:0. Португалец теперь выигрывал все еврокубковые трофеи.