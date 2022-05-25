Дзаньоло вывел «Рому» вперёд в финале Лиги конференций

В эти минуты в Тиране (Албания) проходит финальный матч Лиги конференций, в котором «Рома» играет с «Фейеноордом».

На 32-й минуте Джанлука Манчини делал перадачу из глубины поля в штрафную площадь. Мяч принял на грудь полузащитник Николо Дзаньоло и прошил ворота «Фейеноорда».

Стоит отметить, что в основном составе за голландский клуб вышел полузащитник Гус Тиль, который принадлежит «Спартаку».

«Рома» заняла шестое место в Серии А и в любом случае в следующем сезоне выступит в групповом этапе Лиги Европы.

За текстовой прямой трансляцией «Рома» - «Фейеноорд» следить можно здесь.