Эмери назвал свою цель в «Астон Вилле»

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о выходе своей команды в полуфинал Лиги конференций. На стадии ¼ финала подопечные испанца победили французский «Лилль» по сумме двух матчей.
«Серия пенальти – это всегда везение. Мы смогли победить, но стоит признать, что это было тяжело. Хочу отметить игру нашего соперника, они действовали очень хорошо. В дальнейшем хочу сыграть с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов. Мы должны еще набраться опыта и много работать», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.
В полуфинале Лиги конференций «Астон Вилла» сыграет с греческим «Олимпиакосом».
Бан пользователя