Эмери назвал свою цель в «Астон Вилле»

«Серия пенальти – это всегда везение. Мы смогли победить, но стоит признать, что это было тяжело. Хочу отметить игру нашего соперника, они действовали очень хорошо. В дальнейшем хочу сыграть с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов. Мы должны еще набраться опыта и много работать», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.