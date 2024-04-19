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Лига конференций

Эмери назвал свою цель в «Астон Вилле»

19 Апреля 2024 • 07:25 Комментировать

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о выходе своей команды в полуфинал Лиги конференций. На стадии ¼ финала подопечные испанца победили французский «Лилль» по сумме двух матчей.

«Серия пенальти – это всегда везение. Мы смогли победить, но стоит признать, что это было тяжело. Хочу отметить игру нашего соперника, они действовали очень хорошо. В дальнейшем хочу сыграть с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов. Мы должны еще набраться опыта и много работать», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Лиги конференций «Астон Вилла» сыграет с греческим «Олимпиакосом».

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
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