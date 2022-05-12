Земан снова набросился на Моуринью

Бывший наставник «Ромы» Зденек Земан снова набросился на Жозе Моуринью, заявив, что уровень Лиги конференций «очень низок», если римляне смогли выйти в финал.

Отвечая на вопрос о выходе «Ромы» в финал Лиги конференций, он сказал Radio1:

«Это просто показывает уровень конкуренции в турнире, который довольно низок».

Земан также предположил, что Моуринью, помимо своего пребывания в «Порту», выигрывал только в клубах, которые привыкли к успеху.

«Рома» вышла в финал Лиги конференций, в котором 25 мая встретится с голландским «Фейеноордом».