«Астон Вилла» - единственный клуб из Англии в полуфиналах текущих розыгрышей еврокубков

Лишь один единственный клуб из Англии, бирмингемская «Астон Вилла» сыграет в полуфинальной стадии во всех трёх еврокубках.

Напомним, что именно «Вилла» вечером четверга в непростом противостоянии с «Лиллем» смогла победить в серии пенальти (3:3 общ., 4:3 пен.).

Ранее на неделе из Лиги чемпионов вылетели «Манчестер Сити» (от «Реала» по пенальти, 4:4, 3:4) и «Арсенал» (от «Баварии» в основное время, 2:3). А с Лигой Европы в четверг попрощался «Ливерпуль» Юргена Клоппа, проигравший «Аталанте» по сумме двух встреч в основное время матча (1:3). «Вест Хэм» вылетел от «Байера» в 1/4 финала Лиги Европы (1:3).

Больше подробностей том, как с Лигой Европы в четверг попрощались «Ливерпуль» и «Вест Хэм» - здесь и здесь.