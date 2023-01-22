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Чемпионат Германии. Бундеслига

Азмун и Лунёв – в запасе «Байера» на матч с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

22 Января 2023 • 19:18 Комментировать
Боруссия М
0:1
Байер Л
1 2.70 X 3.85 2 2.40
1-й тайм

Леверкузенский «Байер» начинает 2023 год, «аптекари» объявили состав на грядущий выездной матч 16 тура Бундеслиги против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

Бывшие зенитовцы, а ныне игроки «Байера» Андрей Лунёв и Сердар Азмун в старт, к сожалению, не попали и начнут новый календарный год в команде на скамейке.

«Байер» в текущем сезоне не блещет и идёт на 12-м месте в чемпионате Германии с 18 очками, их сегодняшний соперник идёт чуть выше – на восьмой строчке, набрав на дистанции 22 очка.

Также осенью клуб из Леверкузена выступил в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, заняв третье место в квартете В.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Сердар Азмун Андрей Лунёв Байер
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БОРУССИЯ М БАЙЕР Л
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