Азмун и Лунёв – в запасе «Байера» на матч с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

Леверкузенский «Байер» начинает 2023 год, «аптекари» объявили состав на грядущий выездной матч 16 тура Бундеслиги против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

Бывшие зенитовцы, а ныне игроки «Байера» Андрей Лунёв и Сердар Азмун в старт, к сожалению, не попали и начнут новый календарный год в команде на скамейке.

«Байер» в текущем сезоне не блещет и идёт на 12-м месте в чемпионате Германии с 18 очками, их сегодняшний соперник идёт чуть выше – на восьмой строчке, набрав на дистанции 22 очка.

Также осенью клуб из Леверкузена выступил в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, заняв третье место в квартете В.