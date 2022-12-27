Агент Лунёва: «Вариант возвращения в РПЛ не рассматривается»

Антон Смирнов, представитель вратаря леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва, рассказал о будущем российского голкипера.

«На данный момент у Андрея действующий контракт с «Байером», тут всё просто и понятно. Что касается возвращения в РПЛ, то такой вариант не рассматривается», — рассказал агент экс-футболиста петербургского «Зенита» в интервью изданию «РБ Спорт».

Смирнов отметил, что возможность выступления в российских клубах даже не планируется, в то время как другие варианты активно прорабатываются.

Напомним, что за «Байер» Лунёв выступает с 2021 года, проведя в составе «аспириновых» три игры.