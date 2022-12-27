Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Лунёва: «Вариант возвращения в РПЛ не рассматривается»

27 Декабря 2022 • 17:39 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
1 2.70 X 4.05 2 2.30
22.01 19:30

Антон Смирнов, представитель вратаря леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва, рассказал о будущем российского голкипера.

«На данный момент у Андрея действующий контракт с «Байером», тут всё просто и понятно. Что касается возвращения в РПЛ, то такой вариант не рассматривается», — рассказал агент экс-футболиста петербургского «Зенита» в интервью изданию «РБ Спорт».

Смирнов отметил, что возможность выступления в российских клубах даже не планируется, в то время как другие варианты активно прорабатываются.

Напомним, что за «Байер» Лунёв выступает с 2021 года, проведя в составе «аспириновых» три игры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алексей Лунев Антон Смирнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ М БАЙЕР Л
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
17:39 · Германия. Бундеслига
Агент Лунёва: «Вариант возвращения в РПЛ не рассматривается»
16:53 · Германия. Бундеслига
​Беллингем остаётся целью «Ливерпуля» номер один
15:54 · Германия. Бундеслига
В контракте Беллингема с «Боруссией» есть отступные в размере 70 миллионов евро
15:24 · Германия. Бундеслига
Тюрам готов перейти в «Интер»
14:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не намерена отпускать Дэвиса в «Реал»
14:24 · Германия. Бундеслига
«Интер» может заменить Дюмфриса игроком «Баварии»
13:59 · Германия. Бундеслига
Трансфер Беллингема или Фернандеса не повлияет на будущее Модрича в «Реале»
12:48 · Германия. Бундеслига
Президент «Реала» очень хочет подписать Беллингема
11:52 · Германия. Бундеслига
«Милан» нашёл усиление в дортмундской «Боруссии»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Клеман – о Бадьяшиле и Нюбеле: «Их мысли связаны с «Монако»
11:22 · Германия. Бундеслига
«Барселона» назвала условие подписания Мукоко
10:42 · Германия. Бундеслига
Мукоко решил перейти в испанский суперклуб
08:40 · Германия. Бундеслига
Эрнандес принял решение по будущему в «Баварии»
00:39 · Германия. Бундеслига
Маттеус посоветовал Мукоко оставаться в «Боруссии»
26 Декабря
23:47 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» влетел в пятёрку самых популярных клубов Германии
Все новости
Рекомендуем