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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Мёнхенгладбах хочет продать Тюрама в январе за 10 миллионов евро

24 Декабря 2022 • 16:46 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
1 2.70 X 4.05 2 2.30
22.01 19:30

Мёнхенгладбахская «Боруссия» готова расстаться со своим нападающим Маркусом Тюраммо уже в январе. По информации от журналиста Николо Скиры, «жеребята» готовы отпустить своего форварда зимой за 10 миллионов евро.

Контракт Тюрама с командой заканчивается летом 2023 года, поэтому в январе у немецкого клуба будет последняя возможность выручить за игрока хоть какие-то деньги. Ранее Маркуса связывали с переходом в «Баварию» и миланский «Интер». Также ходили слухи о возможном трансфере в «Астон Виллу».

Тюрам недавно выступал за сборную Франции на чемпионате мира, где его команда получила серебряные медали. В нынешнем сезоне на счету Маркуса 10 голов и 3 ассиста в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам
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БОРУССИЯ М БАЙЕР Л
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