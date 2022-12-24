«Боруссия» Мёнхенгладбах хочет продать Тюрама в январе за 10 миллионов евро

Мёнхенгладбахская «Боруссия» готова расстаться со своим нападающим Маркусом Тюраммо уже в январе. По информации от журналиста Николо Скиры, «жеребята» готовы отпустить своего форварда зимой за 10 миллионов евро.

Контракт Тюрама с командой заканчивается летом 2023 года, поэтому в январе у немецкого клуба будет последняя возможность выручить за игрока хоть какие-то деньги. Ранее Маркуса связывали с переходом в «Баварию» и миланский «Интер». Также ходили слухи о возможном трансфере в «Астон Виллу».

Тюрам недавно выступал за сборную Франции на чемпионате мира, где его команда получила серебряные медали. В нынешнем сезоне на счету Маркуса 10 голов и 3 ассиста в Бундеслиге.