Тюрам может перейти в итальянский топ-клуб уже зимой за 10 миллионов евро

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам уже в скором времени может покинуть команду. По информации от немецкого издания Bild, «жеребята» могут отпустить форварда уже зимой за 10 миллионов евро, чтобы не потерять его летом бесплатно.

В конце сезона у Тюрама истекает контракт с «Боруссией», поэтому клуб рассматривает вариант с его трансфером уже в январе. В приобретении нападающего заинтересован миланский «Интер», но ещё неизвестно, согласятся ли «нерадзурри» заплатить требуемые 10 миллионов.

В нынешнем сезоне Тюрам отметился в немецкой Бундеслиге уже 10 забитыми голами.