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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тюрам может перейти в итальянский топ-клуб уже зимой за 10 миллионов евро

17 Ноября 2022 • 10:54 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
1 2.55 X 4.00 2 2.45
22.01 19:30

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам уже в скором времени может покинуть команду. По информации от немецкого издания Bild, «жеребята» могут отпустить форварда уже зимой за 10 миллионов евро, чтобы не потерять его летом бесплатно.

В конце сезона у Тюрама истекает контракт с «Боруссией», поэтому клуб рассматривает вариант с его трансфером уже в январе. В приобретении нападающего заинтересован миланский «Интер», но ещё неизвестно, согласятся ли «нерадзурри» заплатить требуемые 10 миллионов.

В нынешнем сезоне Тюрам отметился в немецкой Бундеслиге уже 10 забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам
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БОРУССИЯ М БАЙЕР Л
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