Конте запросил у «Тоттенхэма» звезду «Байера»

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет видеть в своей команде центрального защитника «Байера» Пьеро Инкапье.

20-летний эквадорец также интересен другим клубам, включая лондонский «Челси», и Конте попросил руководство «шпор» заняться трансфером, чтобы опередить конкурентов, докладывает Tuttomercatoweb. Переход может быть оформлен как в январе, так и по окончании сезона.

Трансферная стоимость Пьеро Инкапье оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро, а его контракт с «Байером» рассчитан до лета 2026 года. Молодой центрбек принял участие в 13 матчах леверкузенцев в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, записав на свой счёт один забитый мяч.