Три топ-клуба АПЛ готовы переманить Пикфорда из «Эвертона»

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд интересен трём грандам Английской премьер-лиги.

Ранее наставник «ирисок» Фрэнк Лэмпард заявлял о том, что 28-летний страж ворот близок к подписанию нового договора с клубом, но в переговорах возникли трудности. Согласно Daily Mail, этим обстоятельством могут воспользоваться «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси», внимательно следящие за ситуацией. Текущее соглашение голкипера сборной Англии истекает через полтора года, поэтому предстоящим летом он может быть доступен по сниженной цене.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Джордан Пикфорд пропустил 19 голов в 15 поединках за «Эвертон». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость англичанина в 28 млн евро.