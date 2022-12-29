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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аморим высказался о возможном уходе Порро в один из топ-клубов АПЛ

29 Декабря 2022 • 22:58 Комментировать
Спортинг Л
...
Пасуш де Феррейра
1 1.13 X 8.00 2 24.00
Через 0 ч. 0 мин.

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал слухи об уходе правого защитника Педро Порро.

Основным претендентом на 23-летнего испанца считается «Тоттенхэм». Также в прессе сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити».

«Мне доложили, что Порро может уйти только в случае активации пункта отступных – пока этого не произошло, так что он никуда не уходит. Но мы знаем, что есть клубы, которые могут заплатить требуемую сумму», – цитирует Аморима инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма отступных, прописанная в контракте Порро со «Спортингом», – 45 млн евро. Для «Манчестер Сити» она значительно ниже – 25 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Педро Порро Трансферы футбола - зима 2023
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СПОРТИНГ Л ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА
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