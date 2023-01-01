​«Он был немного зол»: Гвардиола прокомментировал грубый подкат Холанна

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал грубый подкат нападающего Эрлинга Холанна, за который норвежец получил жёлтую карточку.

«Я поговорю об этом с Холанном. Когда он получил жёлтую карточку, я сказал: «Будь осторожен, потому что это может быть опасно». Мы не можем играть 10 на 11.

Холанн был немного зол после того, что случилось в первом эпизоде с его лодыжкой. Он хорошо отреагировал, и мы показали хороший футбол», - высказался Гвардиола, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.

Напомним, что «Манчестер Сити» не смог обыграть «Эвертон» - матч завершился со счётом 1:1.