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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» оторвался от «Манчестер Сити» на восемь очков

27 Декабря 2022 • 01:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
1 1.17 X 6.90 2 19.00
31.12 18:00

Лондонский «Арсенал» будто не заметил перерыв на чемпионат мира в Катаре и буднично добыл волевую победу на «Эмирейтс» - 3:1. На сей раз «пушкари» обыграли «Вест Хэм», уступая после первого тайма (0:1).

Отрыв от главного конкурента за чемпионство в лице «Манчестер Сити» теперь составляет восемь очков. Семь очков – отрыв от занимающего вторую строчку «Ньюкасла». Правда, у команды Эдди Хау с севера Англии 16 сыгранных встреч, а у «горожан», как и у «канониров» - по 14.

Всего у «Арсенала» 40 очков после сегодняшнего успеха, 33 очка у «Ньюкасла», 32 очка у «Манчестер Сити».

Следующий матч в рамках АПЛ «Арсенал» проведёт на выезде в канун нового года – 31 декабря, соперник – «Брайтон».

«Манчестер Сити» в 17 туре АПЛ ещё не играл и встретится 28 декабря в гостях с «Лидсом», а 31 декабря примет дома «Эвертон».

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Евро-Футбол.Ру,
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН
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