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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Эвертон» в спокойном матче

31 Декабря 2022 • 20:05 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Эвертон
окончен

В последний день 2022 года «Манчестер Сити» принимал «Эвертон» и провёл удивительно слабый матч в плане игры в атаке. Эрлинг Холанн снова был в центре внимания. В первом тайме он ушел от вратаря в сторону, но не попал в створ. Норвежец вскоре исправился и вонзил мяч в сетку после индивидуально острых действий Рияда Мареза. Отличный шанс был у Джона Стоунса, который в бил в падении головой - штанга. На 64-й минуте Демарай Грэй на углу штрафной поскользнулся, поднялся и направил мяч точно в девятку. «Горожане» так и не смогли забить победный гол - 1:1.

«Сити» остается вторым с отставанием в 4 очка от «Арсенала». «Эвертон» в двух баллах над зоной вылета, прервав серию из трех поражений подряд.

Протокол игры  
Манчестер Сити1:1Эвертон
(1:0) Холанн Эрлинг24'  
  64'Грэй Демарай (1:1)
Эдерсон МораесЛьюис Рико 87' (Гюндоган Илкай ( 87') Стоунс ДжонАканджи МануэльАке НатанДе Брёйне Кевин  30'Родри ЭрнандесСилва Бернарду  16' 89' (Альварес Хулиан ( 89') Марез РиядХоланн Эрлинг  44'Грилиш Джек 88' (Фоден Фил ( 88')
Запасные: Уокер КайлПалмер КоулГомес СерхиоФиллипс КэлвинКанселу ЖоауОртега Штефан
Пикфорд ДжорданГодфри Бен 90' (Дукуре Абдулай ( 90') Коуди КонорТарковски Джеймс  45'Паттерсон Нэйтан  33' 70' (Коулмэн Шеймус ( 70') Миколенко ВиталийАйуоби АлексГуэйе Идрисса 78' (Дэвис Том ( 78') Онана Амаду  63'Грэй ДемарайКалверт-Льюин Доминик 70' (Мопе Нил ( 70')
Запасные: Бегович АсмирКин МайклМакнил ДуайтХолгейт МэйсонВинагре Рубен
31 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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