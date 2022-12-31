«Манчестер Сити» не смог обыграть «Эвертон» в спокойном матче

В последний день 2022 года «Манчестер Сити» принимал «Эвертон» и провёл удивительно слабый матч в плане игры в атаке. Эрлинг Холанн снова был в центре внимания. В первом тайме он ушел от вратаря в сторону, но не попал в створ. Норвежец вскоре исправился и вонзил мяч в сетку после индивидуально острых действий Рияда Мареза. Отличный шанс был у Джона Стоунса, который в бил в падении головой - штанга. На 64-й минуте Демарай Грэй на углу штрафной поскользнулся, поднялся и направил мяч точно в девятку. «Горожане» так и не смогли забить победный гол - 1:1.

«Сити» остается вторым с отставанием в 4 очка от «Арсенала». «Эвертон» в двух баллах над зоной вылета, прервав серию из трех поражений подряд.