«Манчестер Сити» не смог обыграть «Эвертон» в спокойном матче

В последний день 2022 года «Манчестер Сити» принимал «Эвертон» и провёл удивительно слабый матч в плане игры в атаке. Эрлинг Холанн снова был в центре внимания. В первом тайме он ушел от вратаря в сторону, но не попал в створ. Норвежец вскоре исправился и вонзил мяч в сетку после индивидуально острых действий Рияда Мареза. Отличный шанс был у Джона Стоунса, который в бил в падении головой - штанга. На 64-й минуте Демарай Грэй на углу штрафной поскользнулся, поднялся и направил мяч точно в девятку. «Горожане» так и не смогли забить победный гол - 1:1.
«Сити» остается вторым с отставанием в 4 очка от «Арсенала». «Эвертон» в двух баллах над зоной вылета, прервав серию из трех поражений подряд.
Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг24'
|64'Грэй Демарай (1:1)
Эдерсон Мораес•Льюис Рико87' (Гюндоган Илкай (87') •Стоунс Джон•Аканджи Мануэль•Аке Натан•Де Брёйне Кевин• 30'Родри Эрнандес•Силва Бернарду 16'89' (Альварес Хулиан (89') •Марез Рияд•Холанн Эрлинг• 44'Грилиш Джек88' (Фоден Фил (88')
Пикфорд Джордан•Годфри Бен90' (Дукуре Абдулай (90') •Коуди Конор•Тарковски Джеймс• 45'Паттерсон Нэйтан 33'70' (Коулмэн Шеймус (70') •Миколенко Виталий•Айуоби Алекс•Гуэйе Идрисса78' (Дэвис Том (78') •Онана Амаду• 63'Грэй Демарай•Калверт-Льюин Доминик70' (Мопе Нил (70')
31 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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