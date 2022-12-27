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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард высказался после поражения от прямого конкурента

27 Декабря 2022 • 01:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
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31.12 18:00

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард после очередного поражения «ирисок» в АПЛ признался, что его клубу необходимы усиления.

«Мы обеспокоены отсутствием голов, это наша очевидная проблема. Нам необходимы усиления», - цитирует тренера Sky Sports.

Что касается самого матча, то Лэмпард уверен, что его команда доминировала на поле и была лучше. Но когда нет голов и их некому забивать, случаются такие досадные поражения, считает тренер.

Накануне «Эвертон» проиграл дома прямому конкуренту в борьбе за выживание – «Вулверхэмптону» (1:2). Ливерпульский клуб продолжает почти вплотную идти рядом с зоной вылета, от которой подопечных Лэмпарда отделяет одно очко.

После поражения у «Эвертона» 14 очков, «Вулверхэмптон» на 18 месте с 13 очками.

Перед следующей игрой в чемпионате Англии «Эвертону» не позавидуешь, ливерпульский клуб отправится в гости к «Манчестер Сити». Матч состоится 31 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Вулверхэмптон Фрэнк Лэмпард
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН
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