Лэмпард: «Эта ничья - что-то особенное»

В матче восемнадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» потерял дома очки в игре против «Эвертона». Чемпион не сумел удержать выгодный счет, «Эвертон» забил ответный мяч, чем очень доволен Фрэнк Лэмпард - наставник «ирисок», в прошлом проведший некоторое время в «Манчестер Сити».

- Когда вы играете против «Манчестер Сити», то уже знаете, чего ожидать. Мы постарались лишить их пространства, которое они так любят. Думаю, у нас это хорошо получилось, у нас было много красивых моментов в защите. Эта ничья на поле «Сити» - что-то особенное, чуть удачи, это никогда не мешает тут, в Манчестере, - цитирует Лэмпарда BBC Sport.