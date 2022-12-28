Гвардиола: «В январе «Манчестер Сити» ждёт очень тяжёлый график»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что в январе его команду ждёт очень насыщенный график. Напомним, в данный момент «горожане» идут на втором месте в АПЛ, отставая от первого «Арсенала» на 8 очков с матчем в запасе.

«В январе «Манчестер Сити» ждёт очень тяжёлый график. Это касается интервалов между матчами, а также качества соперников», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В январе «Манчестер Сити» предстоит сыграть дома с «Эвертоном» и «Тоттенхэмом», а также на выезде против «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси». Все эти матчи пройдут в рамках Английской премьер-лиги.