Стоунс: «Что тут сказать, потеряли два очка»

«Манчестер Сити» потерял очки в матче с не хватающим звезд с неба «Эвертоном», да еще и случилось это в домашнем матче. Теперь отставание «Манчестер Сити» от «Арсенала» составляет не пять, а семь очков. Защитник «горожан» Джон Стоунс расстроен итогами игры - он согласен с тем, что его команда потеряла два очка.

- Я даже не знаю, что и сказать. Потеряли два очка, это факт. Таков футбол. Большую часть игры мы контролировали события, но не смогли превратить это в еще один гол. Они лишь два раза пробили по воротам, но один из ударов превратился в невероятный гол. Тем не менее, я доволен тем, как мы играли, жаль лишь, что это не отразилось на результате, - цитирует слова Стоунса BBC Sport.