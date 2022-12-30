​Гвардиола: «Пеле, Марадона, Кройф, Месси, Беккенбауэр, Роналду – эти игроки будут вечными»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции высказался о Пеле.

Напомним, что накануне Пеле скончался в возрасте 82 лет. В последние годы Король футбола боролся с раком.

«Пеле мог бы играть в каждом поколении. Люди, которые видели Пеле воочию, говорят, что он лучший. В Аргентине называют ди Стефано, Марадону, Месси. Я всегда говорю, что Месси мой фаворит, потому что я работал с ним, но я понимаю, когда кто-то выбирает другого.

Когда Пеле играл на чемпионатах мира, я ещё не родился. Это как хороший фильм или хорошая книга, о которых говорят всегда. Пеле, Марадона, Кройф, Месси, Беккенбауэр, Криштиану Роналду – эти игроки будут вечными», - сказал Гвардиола.