Гвардиола доволен игрой, несмотря на ничью

«Манчестер Сити» потерял очки в матче с не хватающим звезд с неба «Эвертоном», да еще и случилось это в домашнем матче. Но, несмотря на то, что теперь «Манчестер Сити» уступает «Арсеналу» не пять, а семь очков, каталонский наставник клуба Хосеп Гвардиола доволен - он всегда ставит игру превыше результата, и сейчас заявил, что увидел хорошую игру.

- Отличная игра. Мы хорошо сыграли в последних трех матчах и потому я настроен очень оптимистично. Конечно, терять очки дома не очень приятно. Сопернику удалось забить невероятный гол, за что я поздравляю их, но, все равно, мы сыграли сильно, - цитирует Гвардиолу BBC Sport.