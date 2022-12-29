«Эвертон» хочет сохранить Пикфорда

«Эвертон» решительно намерен сохранить голкипера Джордана Пикфорда, у которого следующим летом будет оставаться год по контракту с «ирисками». Напомним, этим готовы воспользоваться такие клубы, как лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, даже если Пикфорд не подпишет новый контракт к следующему лету, «Эвертон» напрочь будет отказываться продавать своего голкипера. Команда намерена убедить Джордана подписать новое соглашение.

Напомним, Пикфорд был основным голкипером сборной Англии на трёх последних крупных турнирах. Вратарь выиграл серебряные медали Евро-2020, где подопечные Гарета Саутгейта проиграли в финале Италии.