Гвардиола: «Филлипс? У него очень сексуальное тело»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил внешний вид своего подопечного Кэлвина Филлипса. Напомним, полузащитник вернулся в расположение «горожан» с лишним весом после чемпионата мира.

«Филлипс? Я не переживаю по поводу него. У Кэлвина отличное тело, он очень сексуальный», – заявил Гвардиола на пресс-конференции после вчерашней победы над «Лидсом» в Английской премьер-лиге.

Филлипс этим летом перешёл в «Манчестер Сити» как раз из «Лидса». Ранее ходили слухи, что руководство «горожан» настолько недовольно лишним весом Кэлвина, что игрока зимой могут отправить в аренду.